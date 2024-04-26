Canan Karatay mucizeyi önerdi! Sivilceli yüzleri tertemiz yapıyor...
Kozmetik dünyasında sürekli yenilikler yaşanırken, Prof. Dr. Canan Karatay doğal çözümlerin gücünü vurguluyor. Doğal çözümlerin daha kesin sonuçlar verdiğini iddia eden Karatay, akne ve sivilceleri yok eden mucizeyi önerdi...
Kimyasal içerikli ürünler yerine doğal bakımın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer de doğal mucizeyi paylaştı. Karatay, sivilceli ve akneli yüzleri tertemiz yapacak bu doğal besini öneriyor! İşte o mucizevi besin...
ZEYTİNYAĞININ CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI
Zeytinyağı yıllardır sağlık için kullanılan değerli bir yağ olarak biliniyor. Ancak bu yağın cilt üzerindeki etkileri de oldukça dikkat çekici. Cildin doğal yağ dengesini koruyarak nemlendirme ve yumuşatma sağlayan zeytinyağlı sabun, Canan Karatay'ın da favori cilt bakım ürünlerinden biri.
ZEYTİNYAĞLI SABUN SİVİLCELERE İYİ GELİYOR
Zeytinyağlı sabun, cildi derinlemesine temizlerken aynı zamanda nemlendirme özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Kuru ve hassas ciltler için ideal olan bu sabun, ciltteki çatlakları ve kızarıklıkları azaltmaya yardımcı olurken, aynı zamanda akne ve sivilce oluşumunu da önler.
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