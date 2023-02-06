Onur Öymen: ‘Sadece Erdoğan meselesi değil’

ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Henry Barkey'in Foreign Affairs adlı internet sitesinde önceki gün yayımlanan yazısı tepkilere neden oldu. Emekli büyükelçi Onur Öymen, yazıyı değerlendirdi.

Sena Tufan
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00
Onur Öymen: ‘Sadece Erdoğan meselesi değil’
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ABD savaş gemisi ile Barkey’in yazısının verdiği mesajı emekli büyükelçi Onur Öymen de “Batı, Türkiye’de kendi istediği şekilde yönlendireceği bir iktidar isteyecek” şeklinde yorumladı. Öymen, “Bu sadece Erdoğan meselesi değil” dedi.

Dış politikada Batı’nın her türlü müdahalesine karşı çıkılması gerektiğini kaydeden Öymen, “Bu tarz olaylar, Erdoğan’ın elini güçlendiren malzemeler haline geliyorsa demek ki başka hiçbir liderin kendilerine Erdoğan kadar taviz göstermeyeceğini düşünüyorlar. Türkiye’de seçimleri tayin edecek olan iç dinamiklerdir. Fakat, ‘Batı’nın hiç etkisi olmaz’ demek de yanlış  olur. Onlar da çıkarlarına göre seçimleri etkilemeye çalışır” diye konuştu. 


ABD Henry Barkey Onur Öymen

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