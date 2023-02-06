Onur Öymen: ‘Sadece Erdoğan meselesi değil’

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 06:58

ABD savaş gemisi ile Barkey’in yazısının verdiği mesajı emekli büyükelçi Onur Öymen de “Batı, Türkiye’de kendi istediği şekilde yönlendireceği bir iktidar isteyecek” şeklinde yorumladı. Öymen, “Bu sadece Erdoğan meselesi değil” dedi.

Dış politikada Batı’nın her türlü müdahalesine karşı çıkılması gerektiğini kaydeden Öymen, “Bu tarz olaylar, Erdoğan’ın elini güçlendiren malzemeler haline geliyorsa demek ki başka hiçbir liderin kendilerine Erdoğan kadar taviz göstermeyeceğini düşünüyorlar. Türkiye’de seçimleri tayin edecek olan iç dinamiklerdir. Fakat, ‘Batı’nın hiç etkisi olmaz’ demek de yanlış olur. Onlar da çıkarlarına göre seçimleri etkilemeye çalışır” diye konuştu.