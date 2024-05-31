OpenAI, platformu dezenformasyon oluşturmak için kullanan hesapları engelledi

Merkezi ABD'de bulunan OpenAI firması, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı hesapları engelledi.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:00
OpenAI, platformu dezenformasyon oluşturmak için kullanan hesapları engelledi
Abone Ol google-news

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, "gizli etki operasyonlarına" ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, yapay zeka platformlarını "gizli etki" kampanyası amacıyla kullanan "STOIC" adlı İsrailli şirketin yanı sıra "Bad Grammar ve Doppelganger" adlı Rus, "Spamouflage" adlı Çin ve "Uluslararası Sanal Medya Birliği (IUVM)" adlı İran ağlarının faaliyetlerinin kesintiye uğratıldığı belirtildi.

META DA AYNI HAMLEYİ YAPMIŞTI

Söz konusu hesapların, yapay zeka modellerini içerik üretmek için kullandığı ve bunları daha sonra Instagram, Facebook ve X gibi platformlarda yayımladığı ifade edilen raporda, "STOIC"in platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin içerik üretmek için kullandığı bildirildi.

Raporda, şirketin ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) hedef aldığı ve ABD'de başlayan öğrenci protestolarına katılanları "antisemit" olarak suçladığı kaydedildi.

Hafta içinde Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp'ın sahibi Meta, İsrail'in de aralarında olduğu ülkelerden dezenformasyon oluşturmak için yapay zeka araçlarını kullanan gizli etki kampanyalarıyla bağlantılı yüzlerce Facebook hesabını kaldırmıştı.


OpenAI haberleri engel haberleri Çin haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

OpenAI, ChatGPT'nin ücretli özelliklerini herkese açtı

OpenAI, ChatGPT'nin ücretli özelliklerini herkese açtı
OpenAI CEO’su Sam Altman'ın neden kovulduğu belli oldu

OpenAI CEO’su Sam Altman'ın neden kovulduğu belli oldu
OpenAI kurucusuna göre iPhone, insanlığın ürettiği en büyük teknoloji

OpenAI kurucusuna göre iPhone, insanlığın ürettiği en büyük teknoloji
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi

MetroPoll'den Özel ve Erdoğan'a 'görev onayı' anketi
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu
Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’

Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’
Ekrem İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret: 'Hepimizin kapısı birbirine açık'

Ekrem İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret: 'Hepimizin kapısı birbirine açık'
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
37 yıl sonra ilk: Genel nüfus sayımı yapılacak

37 yıl sonra ilk: Genel nüfus sayımı yapılacak
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Terazi geç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Terazi geç burcu yorumu