Orban, AB'ye rest çekti: Macaristan, Polonya gibi olmayacak

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:10

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:10

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın meşru hükümetini devirmek için Manfred Weber ve Ursula von der Leyen tarafından Brüksel'de bir komplo düzenlendiğini belirterek, “Amaçlarının Macaristan hükümetini, tıpkı şu anki Polonya hükümeti gibi yeni bir 'Jawohl hükümeti' ile değiştirmek olduğunu itiraf ettiler. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Spuntik'in aktardığına göre, Ekim ayı başında Orban, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Halk Partisi lideri Weber'in, Macar hükümetini devirmek ve Brüksel'in tüm taleplerini yerine getirecek kendi paralı askerlerini atamak istediğini söylemiş ve bunun Macar egemen siyasetinin sonu anlamına geleceğine işaret etmişti.

Orban, Avrupa Komisyonu'nun şantajından korkmadıklarını ve AB'nin kuklası olmamak için mücadele edeceklerini de sözlerine eklemişti.

Orban ayrıca, Brüksel'in 'Macaristan'ın patronu olmadığını' ve ülkenin pan-Avrupa kararları tartışılırken kendi bakış açısını savunmaya devam edeceğini vurgulayarak AB'nin taleplerine rağmen Budapeşte'nin Ukrayna'ya silah ve para yardımı yapmayacağını, göçmenlerin ülkeye girişine izin vermeyeceğini ve Macar okullarında cinsel azınlıkların propagandasını yapmayacağını söyledi.