Macaristan Başbakanı Orban’a para fırlattı: Ülkeni kaç paraya sattın?

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:39

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:56

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Parlamentosu’nda dün gerçekleştirdiği basın toplantısı ilginç bir protestoyla kesintiye uğradı.

Macaristan Başbakanı Orban’ın ülkesinin 6 aylık Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sürecine ilişkin planlarından bahsettiği sırada Macaristan’dan muhalefet partisinden Belediye Meclisi üyesi olduğu belirtilen Macar bir siyasetçi ve aktivist, ülkesini satmakla suçladığı Orban’a para fırlattı.

An activist and municipal councillor for a Hungarian opposition party interrupted PM Viktor Orban.



He was laying out his plans for Hungary's six-month presidency of the European Union ?? https://t.co/TotR2m80uQ pic.twitter.com/U2K1642ftR — Sky News (@SkyNews) October 9, 2024

Protesto sırasında aktivist, “Ülkeni kaç paraya sattın? Sayın Başbakan, ülkeni kaç paraya sattın?” diye bağırdı. Güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilen gösterici salondan çıkarılırken “Kendisi ülkemizi Putin’e ve Xi Jinping’e sattı” diyerek bir kez daha bağırdı.

Protestocunun salondan çıkarılmasından sonra basın toplantısına devam eden Orban, “Belki de burada Macaristan’daki siyasi kültürle ilgili bir cümlelik bir açıklama yapmak gerekiyor. Macarca dobra bir dildir ve iletişim de oldukça serttir. Bir Macar politikacı, başka bir Macar politikacıya “hain” dediğinde, bu bizim dilimizde ‘Seninle aynı fikirde değilim’ manasına gelir” ifadelerini kullandı.