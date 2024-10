Macaristan Başbakanı Orban’a para fırlattı: Ülkeni kaç paraya sattın?

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Parlamentosu’nda dün gerçekleştirdiği basın toplantısı ilginç bir protestoyla kesintiye uğradı.

Macaristan Başbakanı Orban’ın ülkesinin 6 aylık Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sürecine ilişkin planlarından bahsettiği sırada Macaristan’dan muhalefet partisinden Belediye Meclisi üyesi olduğu belirtilen Macar bir siyasetçi ve aktivist, ülkesini satmakla suçladığı Orban’a para fırlattı.

An activist and municipal councillor for a Hungarian opposition party interrupted PM Viktor Orban.



