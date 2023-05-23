Orban: Avrupa'nın geleceği üzerine Rusya ile anlaşma yapılmalı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:44

Güncelleme: 23.05.2023 - 15:44

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Katar'da düzenlenen bir ekonomik forumda konuştu.

Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin, Rusya ile Avrupa güvenliğinin geleceği konusunda bir anlaşma yapması gerektiğini söyledi.

Orban, "Elbette Rusya'yla, Avrupa güvenliğinin geleceği konusunda bir anlaşma yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

AB'nin geleceği hakkında duruma iki şekilde bakılabileceğini söyleyen Orban, AB'nin bir "ABD" yaratmak isterken, Macaristan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ise tam tersine birliğe üye devletlerin ulusal yetkilerinin genişletilmesinden yana olduğunu belirtti.