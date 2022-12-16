Orban'dan AB'ye çağrı: Brüksel'deki yolsuzluk bataklığı kurutulsun
Macaristan Başbakanı Viktor Orban AB'deki "yolsuzluk bataklığının kurutulması" çağrısında bulundu
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin konuştu.
Viktor Orban, Avrupa Birliği'ndeki "yolsuzluk bataklığının kurutulması" çağrısında bulundu.
Orban, Macaristan'ın "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle AB fonlarından ödeme alamadığını hatırlattı.
Orban, "Brüksel'in yolsuzluk vakalarıyla dolu olduğunu herkes biliyordu, ancak şimdi iş öyle bir boyuta ulaştı ki polis harekete geçmek zorunda kaldı... Brüksel'deki bataklığı kurutmanın zamanı geldi" dedi.
AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'yi hatırlatan Orban, "Ev aramaları devam ediyor, polis milyonlarca avroya el koyuyor, herkes başka hangi Brükselli politikacıların bu işe karışmış olabileceğini merak ediyor. Pek çok kişiye göre ipler en üst seviyelere çıkabilir" dedi.
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