Orban'dan AB'ye çağrı: Brüksel'deki yolsuzluk bataklığı kurutulsun

16 Aralık 2022 Cuma, 11:35

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin konuştu.

Viktor Orban, Avrupa Birliği'ndeki "yolsuzluk bataklığının kurutulması" çağrısında bulundu.

Orban, Macaristan'ın "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle AB fonlarından ödeme alamadığını hatırlattı.

Orban, "Brüksel'in yolsuzluk vakalarıyla dolu olduğunu herkes biliyordu, ancak şimdi iş öyle bir boyuta ulaştı ki polis harekete geçmek zorunda kaldı... Brüksel'deki bataklığı kurutmanın zamanı geldi" dedi.

AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili'yi hatırlatan Orban, "Ev aramaları devam ediyor, polis milyonlarca avroya el koyuyor, herkes başka hangi Brükselli politikacıların bu işe karışmış olabileceğini merak ediyor. Pek çok kişiye göre ipler en üst seviyelere çıkabilir" dedi.