Macaristan, Rus gazına tavan fiyat uygulamasından muaf oldu

21 Ekim 2022 Cuma, 11:07

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viktor Orban, Avrupa Komisyonu'nun Rus gazına karşı önerdiği tavan fiyatın ülkesine yapılan tedarikler için geçerli olmayacağını söyledi.

Orban, AB ülkelerinin birlikte gaz almaya başlaması halinde, bu şartın Budapeşte için zorunlu olmayacağını da söyledi.

Orban, "Macaristan için en büyük tehdit AB Enerji Komitesi'nin tavsiyeleriydi. Bizde bunlara dahil olsaydık Macaristan'a gaz nakli birkaç gün içinde durabilirdi. Bu tehdit bugün başarıyla ortadan kaldırıldı. Adil bir şekilde anlaştık" dedi.

Orban konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Avrupa'da bir gaz fiyatı tavanı belirlense bile, bunun uzun vadeli sözleşmeleri etkilemeyeceği ve bunlar olmadan Macaristan'a gaz tedarikinin imkansız olacağı konusunda anlaştık. Başka bir deyişle, gaz tavanından muafız, bu Macaristan'a güvenli gaz arzını tehlikeye atmaz."