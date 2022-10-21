Macaristan, Rus gazına tavan fiyat uygulamasından muaf oldu
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, Rus gazına tavan fiyat belirlenmesinde muaf olduğunu duyurdu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Viktor Orban, Avrupa Komisyonu'nun Rus gazına karşı önerdiği tavan fiyatın ülkesine yapılan tedarikler için geçerli olmayacağını söyledi.
Orban, AB ülkelerinin birlikte gaz almaya başlaması halinde, bu şartın Budapeşte için zorunlu olmayacağını da söyledi.
Orban, "Macaristan için en büyük tehdit AB Enerji Komitesi'nin tavsiyeleriydi. Bizde bunlara dahil olsaydık Macaristan'a gaz nakli birkaç gün içinde durabilirdi. Bu tehdit bugün başarıyla ortadan kaldırıldı. Adil bir şekilde anlaştık" dedi.
Orban konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Avrupa'da bir gaz fiyatı tavanı belirlense bile, bunun uzun vadeli sözleşmeleri etkilemeyeceği ve bunlar olmadan Macaristan'a gaz tedarikinin imkansız olacağı konusunda anlaştık. Başka bir deyişle, gaz tavanından muafız, bu Macaristan'a güvenli gaz arzını tehlikeye atmaz."
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Liz Truss istifa etti
- Sıradaki isim belli oldu
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'ye soğuk duş
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor