Orban'dan Fico açıklaması: 'Yaşamla ölüm arasında...'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, suikaste uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun şu anda yaşamla ölüm arasında olduğunu söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:08
Orban'dan Fico açıklaması: 'Yaşamla ölüm arasında...'
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, suikaste uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun şu anda yaşamla ölüm arasında olduğunu ve bunun sadece Slovakya için değil Macaristan için de korkunç bir kayıp olduğunu söyledi.

Orban, Fico ile Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere pek çok uluslararası konuda benzer görüşlere sahip olduklarına dikkat çekti.

Orban, “Slovakya Başbakanı için dua ediyoruz, onun için endişeleniyoruz ve elbette bir an önce iyileşip işinin başına dönmesini diliyoruz. Şu anda Robert Fico yaşam mücadelesi veriyor, ölümle yaşam arasında” dedi.

Orban, “Ancak, bu duruma siyasi açıdan bakacak olursak, Macaristan için korkunç bir kayıp, çünkü Fico iyileşse bile birkaç ay boyunca çalışamayacak” diye ekledi.

Orban, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Ukrayna'da devam eden çatışma nedeniyle önümüzdeki ayların Avrupa'nın geleceği açısından son derece önemli olacağına inanıyor.


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