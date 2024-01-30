Ordu ile ilgili paylaşım yaptı: 72 yaşında hapis cezası

Rusya'da 72 yaşındaki emekli kadın, ordu ile ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle beş buçuk yıl hapis cezası aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:51
Ordu ile ilgili paylaşım yaptı: 72 yaşında hapis cezası
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Rusya'da 72 yaşındaki bir emekli kadın, Rus ordusunun Ukrayna'da yaşadığı can kayıplarıyla ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Rusya'nın güneyindeki Rostov'da yaşayan Yevgeniya Mayboroda, "Rusya ordusu hakkında bilinçli olarak yalan haber yaymayı yasaklayan" yasadan yargılandı. 

İnsan hakları grubu OVD-info'nun aktardığına Mayboroda, suçlamayı kabul ederken paylaşımı savcıların söylediği gibi "siyasi nefretle yaptığı" iddialarını reddetti. 

Hukukçulardan oluşan Setevye Svobody'nun açıklamasına göre 72 yaşındaki kadın, savaşla ilgili "duygusal bir video" ve öldürülen Rus asker sayısıyla ilgili bir haber paylaştı. 

Gruba göre Mayboroda, paylaşımları kardeşi Ukrayna'nın Dnipro kentinde bombaların çökerttiği bir binanın altında kalmasının ardından yaptı. 


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