Organize suçun karanlık yüzü: Kartelin 'gizli' krematoryumu bulundu

Yayınlanma: 09.03.2025 - 14:22

Güncelleme: 09.03.2025 - 14:22

Meksika’nın Jalisco eyaletinde bulunan bir çiftlikte, organize suçla bağlantılı zorla kaybetme olaylarının korkunç bir kanıtı ortaya çıktı.

Çiftlikte keşfedilen gizli krematoryumda, 200 çift ayakkabı ve yanmış kemik kalıntıları bulundu.

Jalisco eyaletinde kayıp yakınlarının oluşturduğu Jalisco Savaşçı Arayıcıları Kolektifi, isimsiz bir ihbar üzerine çiftliğe ulaştı.

Yapılan incelemelerde, yerde dağınık halde giysiler, el çantaları, sırt çantaları ve valizler bulundu. Daha sonra, toprağın altına gizlenmiş üç yeraltı fırını keşfedildi.

Yetkililer, fırınların içinde yanmış kemik kalıntıları ile boş mermi kovanları bulunduğunu doğruladı.

Kayıp yakınları, kalıntıların kaybolan kişilere ait olabileceğini belirterek, olay yerinde kapsamlı bir inceleme yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

İŞKENCE VE İNFAZ MERKEZİ OLARAK KULLANILMIŞ

Çiftlikte bulunan ilkel bir engelli parkuru ve diğer yapılar, buranın Jalisco Yeni Nesil Karteli tarafından yeni üyeler için bir işe alım ve eğitim merkezi olarak kullanılmış olabileceğini gösteriyor.

Çiftlik, birkaç ay önce düzenlenen bir operasyonla güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmişti. Operasyon sırasında 10 silahlı kişi tutuklanmış, kaçırılan iki kişi kurtarılmış ve bir ceset bulunmuştu.

Ancak geniş arazide yapılan ilk incelemeler sırasında gizli fırınlar fark edilmemişti. Yetkililer, fırınların ve kemiklerin toprak tabakası ve tuğla döşemeler altına gizlendiğini belirtti.

MEKSİKA'NIN 'KAYIP MERKEZİ' HALİNE GELDİ

Meksika Ulusal Arama Komisyonu verilerine göre, Jalisco eyaletinde yaklaşık 15 bin kişi kayıp olarak kayıtlı. Bu sayı, eyaleti Meksika’daki en fazla kayıp vakasının yaşandığı bölge haline getiriyor. Ülke genelinde ise 100 binden fazla kişi kayıp olarak listelenmiş durumda.

Ancak, birçok kişinin yetkililere başvurmaktan çekindiği göz önüne alındığında, gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği düşünülüyor.

Yetkililer, çiftlikte bulunan insan kalıntılarının kaç kişiye ait olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları ise daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.