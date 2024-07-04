ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan: 'Suriye'yle normalleşme süreci hassas götürülmeli'

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

Türkiye’den giden TIR’lar, PTT binaları, Türkiye’nin kontrol noktalarına saldırılar düzenlendi, Türk bayrakları indirildi ve parçalandı. ÖSO militanları Türk askerlerinin bulunduğu valilik binasına girmeye çalıştı. Muhalefet tarafından iktidarın Suriye politikasının artık çöktüğü eleştirileri yapıldı.

ADİL SİYASİ ÇÖZÜM

Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin güvenlik tehditlerini bertaraf etme, bu bağlamda terör örgütü PKK, YPG, El Kaide ve türevi örgütlerle mücadelenin bu işin birinci önceliği olduğunu söyledi. Ancak diğer taraftan Türkiye’nin Suriye’de adil bir siyasi çözüme ulaşılması hedefi olduğunu da anımsattı. Türkiye’nin hem Esad yanlısı hem de muhalif kesimle yakın ilişkiler içerisinde olduğunu söyleyen Orhan, “Suriye’yle normalleşme süreci çok hassas bir dengede götürülmesi gerekiyor. Türkiye’nin bu normalleşme sürecinde kesimlerle ilişkileri de yönetebilmesi gerekiyor. Bu hassas dengeyi gözetmesi gerekiyor” dedi.

Orhan, Kuzey Suriye’de yaşanan tepkilerin ardından ÖSO komutanları ve liderlerinin olayları önlemeye ve yapılan eylemlerin doğru olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını belirterek bu süreçte dış etkiye açık bir ortamın da oluştuğunu vurguladı.

ABD’de seçimleri Donald Trump’ın kazanması halinde Suriye olayını daha güçlü şekilde gündeme getirebileceği olasılığına yönelik Orhan, “Bu Rusya’nın Suriye sahasına daha güçlü bir şekilde geri dönmesi ihtimalini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bütün aktörler Suriye‘de pozisyonlarını güncellemeye çalışıyor” diye konuştu.

‘REJİMLE KONUŞULMALI’

Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması ve Suriyeli mültecilerin geri dönebilmesi için gerekenlere ilişkin konuşan Orhan, şunları kaydetti: “Suriye’de bir gerçeklik olduğu anlaşılan rejimle bir şekilde konuşulması, irtibat sağlanması gerekiyor. Ama Türkiye’nin bunu yaparken dikkat etmesi gereken belli hassasiyetler var. Çünkü yurtdışında ifade ettiğim gibi çok uzun yıllardır Suriyeli muhalif kesimlerle, toplumsal ve örgütlü isimlerle yakın ilişkiler geliştirildi.”