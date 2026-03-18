Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor: İran, Körfez ülkelerindeki petrol tesislerini hedef aldı

İsrail ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı saldırılarla bölgesel bir çatışma boyutuna evrildi. İsrail’in İran’a ait Pars Doğalgaz Üretim Tesisi’ni hedef almasının ardından Tahran yönetimi; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’daki stratejik tesisleri vuracağını duyurarak harekete geçti.

RİYAD VE BAĞDAT’TA PATLAMA SESLERİ

İran’ın tehdit mesajlarının hemen ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve ülkenin doğu bölgesine yönelen iki balistik füze ile iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. Ancak yerel kaynaklardan ulaşılan görüntülerde, bazı füzelerin Riyad’ın belirli noktalarına isabet ettiği görüldü. Füzelerin stratejik hedeflere ulaşıp ulaşmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Aynı saatlerde Irak’ın başkenti Bağdat’ta da patlama sesleri yükseldi. Edinilen bilgilere göre, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi yakınlarında patlamalar yaşandığı aktarıldı. Komşu ülke Bahreyn’de ise yönetim "acil durum" ilan ederek vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısında bulundu.

"GÖZE GÖZ" MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların bir misilleme olduğunu vurgulayarak "göze göz hesabıyla karşılığın hazır olduğunu" belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, düşmanın İran altyapısına saldırarak savaş alanındaki yenilgilerini gizlemeye çalıştığını savundu. Galibaf, bu saldırı girişimlerini "düşman için bir intihar" olarak nitelendirdi.

Bölgedeki enerji hatlarını ve küresel petrol arzını doğrudan etkileyen bu gelişmelerin ardından Körfez hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.