Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor: İran, Körfez ülkelerindeki petrol tesislerini hedef aldı

18.03.2026 20:53:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
İsrail’in İran’daki doğalgaz tesislerini vurmasının ardından Tahran yönetimi misilleme operasyonu başlattı. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve Irak’ın başkenti Bağdat’ta patlama sesleri duyulurken, Bahreyn genelinde acil durum ilan edildi.

İsrail ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı saldırılarla bölgesel bir çatışma boyutuna evrildi. İsrail’in İran’a ait Pars Doğalgaz Üretim Tesisi’ni hedef almasının ardından Tahran yönetimi; Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’daki stratejik tesisleri vuracağını duyurarak harekete geçti.

RİYAD VE BAĞDAT’TA PATLAMA SESLERİ

İran’ın tehdit mesajlarının hemen ardından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da şiddetli patlamalar meydana geldi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve ülkenin doğu bölgesine yönelen iki balistik füze ile iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. Ancak yerel kaynaklardan ulaşılan görüntülerde, bazı füzelerin Riyad’ın belirli noktalarına isabet ettiği görüldü. Füzelerin stratejik hedeflere ulaşıp ulaşmadığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Aynı saatlerde Irak’ın başkenti Bağdat’ta da patlama sesleri yükseldi. Edinilen bilgilere göre, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi yakınlarında patlamalar yaşandığı aktarıldı. Komşu ülke Bahreyn’de ise yönetim "acil durum" ilan ederek vatandaşlarına sığınaklara gitme çağrısında bulundu.

"GÖZE GÖZ" MESAJI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların bir misilleme olduğunu vurgulayarak "göze göz hesabıyla karşılığın hazır olduğunu" belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, düşmanın İran altyapısına saldırarak savaş alanındaki yenilgilerini gizlemeye çalıştığını savundu. Galibaf, bu saldırı girişimlerini "düşman için bir intihar" olarak nitelendirdi.

Bölgedeki enerji hatlarını ve küresel petrol arzını doğrudan etkileyen bu gelişmelerin ardından Körfez hattında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İsrail, İran İstihbarat Bakanı’nı hedef aldı İsrail ordusu, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in Tahran’a düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsmail Hatib, Ali Laricani ve Aziz Nasırzade’nin, bazı aile üyeleri ve yakın çalışma ekipleriyle birlikte düzenlenen suikastlarda hayatını kaybetmesinin ülkede derin üzüntü yarattığını açıkladı.
PKK'nin İran kolundan flaş açıklamalar: 'Değişim ve özgürlük zamanı geldi...' İran ile İsrail ve ABD arasındaki savaş 19. gününe girerken, İranlı ayrılıkçı Kürt gruplardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Terör örgütü PKK'nin İran kolu PJAK'ın temsilcisi, Arap basınına yaptığı değerlendirmede, ABD ile askeri işbirliği yaptığı iddiaları yalanlandı, ancak ülkedeki iç karışıklığı derinleştirmeye yeşil ışık yaktı.
İsveç'ten 'Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi' açıklaması İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, geçen yıl haziran ayında gözaltına alınan bir İsveç vatandaşının bugün İran’da idam edildiğini duyurdu.