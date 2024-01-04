Ortadoğu kaynayan kazan: ABD saldırısında öldürüldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden "Ebu Takva es-Saidi" isimli kişinin ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
"Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü aktarıldı.
Iraklı Şii milis güçlerden Nuceba Hareketi'ne ait sosyal medya platformu "Telegram" hesabından da yapılan açıklamada, Ebu Takva Saidi'nin saldırıda hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.
Yerel medyada çıkan haberlerde ise Bağdat'ta Haşdi Şabi Lojistik Dairesi'nin hava saldırısına maruz kaldığı ve yaralılar olduğu kaydedildi.
Irak hükümetine bağlı resmi makamlardan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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