‘Ortak mekanizma’ toplantısında kritik gündem: İadeler

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi öncesi imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan ve Ankara’nın iki ülkeden taleplerinin görüşüleceği Daimi Ortak Mekanizma’nın kritik ilk toplantısı, 26 Ağustos’ta Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılacak. Toplantının en önemli gündem maddesi, Türkiye’nin iki ülkeden somut taleplerinin başında yer alan ve halen herhangi bir ilerleme sağlanmayan iade talepleri olacak. Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği toplantıya üç ülkenin Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile istihbarat kurumlarının yetkilileri katılacak.

SOMUT ADIM YOK

Ankara’nın Helsinki ve Stockholm’den en somut talebi olan terör suçlamasıyla aranan kişilerin iade istemleri konusunda ise bugüne kadar somut bir ilerleme sağlanmadı. İsveç, 11 Ağustos’ta Türkiye’nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı Okan Kale’yi iade etme kararı almış ancak bu kişi terör suçlamasıyla değil, adi suçtan dolayı aranan bir isim olduğu için bu adım Türkiye tarafından yetersiz bulunmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili önceki gün, “Bizim beklentimiz dolandırıcılık isnadı olanlarla ilgili değil. Türkiye’nin talebi, terör suçlarıyla suçlanan ve Türkiye’nin iadesini talep ettiği kişilerle ilgilidir... Şu ana kadar terör suçları isnadı hakkında bulunan kişilerden Türkiye’nin talep ettiği hiçbir kişi iade edilmemiştir” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İsveç basınında geçen hafta çıkan haberlerde İsveç’in Türkiye’ye terör suçlamasıyla aranan bir kişiyi iade edebileceği öne sürülmüş, İsveç’e sekiz yıl önce yaptığı sığınma başvurusu altı ay önce reddedilen ve İsveç İstihbarat Teşkilatı tarafından hakkında “terör örgütü PKK ile bağlantılarının bulunduğu” tespiti olan Türk vatandaşı Zinar Bozkurt’un sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığı belirtilmişti.

"ANKARA’NIN İSTEMİ YARGI KONUSU"

İsveç ve Finlandiyalı yetkililer, iade taleplerinin yargı konusu olduğu ve liste üzerinden toplu bir iadenin söz konusu olmayacağını belirtiyor. Üçlü muhtırada Finlandiya ve İsveç, Türkiye’ye 2019’dan bu yana uyguladıkları silah ambargosunu kaldırma sözü vermiş, terör örgütü PKK, Suriye uzantıları PYD ve YPG ile FETÖ’ye destek vermeme taahhüdünde bulunmuş ve Türkiye’nin iade istemlerinin “Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde” işleme konulması sözü vermişti.