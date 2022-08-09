Basınç filminin konusu nedir? Basınç filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...

09 Ağustos 2022 Salı, 12:49

Senaristliğini Alan Mckenna'nın yaptığı, dram/gerilim filmi Basınç orijinal adıyla Pressure, sık sık izleyiciyle buluşan filmlerden biri. Sinemaseverler tarafından oldukça merak edilen filmin ayrıntılarını Cumhuriyet okurları için derledik. İşte Basınç filmi ve merak edilen soruların cevabı...

BASINÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Petrol boru hattında oluşan bir sorunu çözmek için Çan adı verilen denizaltı aracı ile gemiden ayrılan 4 dalgıcın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Dünyanın en tehlikeli okyanusunun dibinde oksijenin sıfıra kadar inmesi, bağlı oldukları geminin batması gibi hayatlarının tehlikeye girdiği durumlarla karşılaşırlar. Kurtarılmak için umut ettikleri, bekledikleri yardım ne kadar sonra gelecek, bilinmiyor.

BASINÇ FİLMİ OYUNCU KADROSU



Pressure (Basınç) filminin yönetmenliğini Ron Scalpello üstlenirken, başrollerinde; Danny Huston, Matthew Googe, Joe Cole ve Alan Mckenna buluyor. Filmin diğer oyuncuları ise şöyle:



Ian Pirie

Daisy Lowe

Gemita Samarra

Richard Bitta

BASINÇ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı, 5.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.