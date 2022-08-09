Basınç filminin konusu nedir? Basınç filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...

Basınç, Ron Scalpello'nun yönettiği 2015 İngiliz yapımı bir afette hayatta kalma filmidir. Okyanusun dibinde bir dalış çanında mahsur kalan dört adamın hikayesinin anlatıldığı film, sık sık TV ekranlarına geliyor. Basınç filminin konusu nedir? Basınç filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 12:49
Basınç filminin konusu nedir? Basınç filmi oyuncu kadrosu ve IMDb puanı...
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Senaristliğini  Alan Mckenna'nın yaptığı, dram/gerilim filmi Basınç orijinal adıyla Pressure, sık sık izleyiciyle buluşan filmlerden biri. Sinemaseverler tarafından oldukça merak edilen filmin ayrıntılarını Cumhuriyet okurları için derledik. İşte Basınç filmi ve merak edilen soruların cevabı...

BASINÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? 

Petrol boru hattında oluşan bir sorunu çözmek için Çan adı verilen denizaltı aracı ile gemiden ayrılan 4 dalgıcın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Dünyanın en tehlikeli okyanusunun dibinde oksijenin sıfıra kadar inmesi, bağlı oldukları geminin batması gibi hayatlarının tehlikeye girdiği durumlarla karşılaşırlar. Kurtarılmak için umut ettikleri, bekledikleri yardım ne kadar sonra gelecek, bilinmiyor.

BASINÇ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Pressure (Basınç) filminin yönetmenliğini Ron Scalpello üstlenirken, başrollerinde; Danny Huston, Matthew Googe, Joe Cole ve Alan Mckenna buluyor. Filmin diğer oyuncuları ise şöyle:

  • Ian Pirie
  • Daisy Lowe
  • Gemita Samarra
  • Richard Bitta

BASINÇ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı, 5.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.


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