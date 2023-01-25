The Banshees of Inisherin filmi ne zaman vizyona girecek? The Banshees of Inisherin hangi dallarda Oscar'a aday gösterildi?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:48

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 14:48

‘In Bruges’ filminin ardından yönetmen / senarist Martin McDonagh ile oyuncular Colin Farrell ve Brendan Gleeson’ı yeniden buluşturan ‘The Banshees of Inisherin’, 2022 yılının en çok övgüyle söz edilen yapımları arasına adını yazdırdı.

‘En İyi Film’ dahil 3 dalda Altın Küre ödülü kazanan film İrlanda’nın batı kıyısında bulunan bir adaya götürüyor.

THE BANSHEES OF İNİSHERİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İki ömürlük dost olan Pádraic (Colin Farrell) ve Colm (Brendan Gleeson)’ın arkadaşlığının Colm’un aldığı ani bir kararla bitmesini ve kendilerini bir çıkmazsa bulan ikiliden Pádraic’in arkadaşlıklarını yeniden kurtarmaya çalışmasını anlatan film, McDonagh’ın güçlü sinematografisiyle hem sayısız ödül ve adaylık kazandı hem de eleştirmenler ile izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

THE BANSHEES OF İNİSHERİN HANGİ DALLARDA OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ?

En İyi Film

En İyi Yönetmen (Martin McDonagh)

En İyi Orijinal Senaryo (Martin McDonagh)

En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brendan Gleeson / Barry Keoghan)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kerry Condon)

En İyi Orijinal Film Müziği (Carter Burwell)

En İyi Kurgu (Mikkel E. G. Nielsen)

THE BANSHEES OF İNİSHERİN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Adaylar açıklanmadan önce de Oscar yarışının en iddialı adayları arasında gösterilen ‘The Banshees of Inisherin’, 3 Şubat’tan itibaren sinemalarda izlenebilir.