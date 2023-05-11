Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon gözaltına alındı

Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon restoranlarda bahşiş alarak asgari ücretle çalışanlar için rakamın artırılmasını desteklemek üzere düzenlenen protestoya katılmasının ardından gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 23:00
Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon gözaltına alındı
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"Thelma and Louise" filmiyle hafızalara kazınan Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bahşişli restoran çalışanları için asgari ücretin artırılmasını desteklemek için Albany'deki New York Eyaleti Meclis Binası'nda düzenlenen protesto yürüyüşünde gözaltına alındı.

Eyalet Meclis binasının girişinde "Tek bir adil ücret!" diye bağırdıkları görülen Susan Sarandon ve gözaltına alınan diğer aktivistlerin işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. 


Susan Sarandon gözaltı

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