Rus Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırısı

Rusya başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken Moldova'daki Rus Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli atıldı. Büyükelçiliğin avlusuna iki kez molotof kokteyli atan saldırgan, Moldova polisi tarafından gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 14:16
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Moldova'da Rusya Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli atıldı

Moldova'daki Rus Büyükelçiliği'nin aktardığına göre, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin son gününde Moldova'daki Rus Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de devlet başkanını belirlemek için oylamanın sürdüğü sırada Rus büyükelçiliğinin avlusuna iki kez molotof kokteyli atıldı.

Saldırgan Moldova polisi tarafından gözaltına alındı.


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