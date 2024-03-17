Rus Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırısı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 14:16

Güncelleme: 17.03.2024 - 14:16

Moldova'da Rusya Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli atıldı

Moldova'daki Rus Büyükelçiliği'nin aktardığına göre, Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin son gününde Moldova'daki Rus Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de devlet başkanını belirlemek için oylamanın sürdüğü sırada Rus büyükelçiliğinin avlusuna iki kez molotof kokteyli atıldı.

Saldırgan Moldova polisi tarafından gözaltına alındı.