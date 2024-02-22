Otomotiv fabrikasında iş cinayeti: Grev kararı alındı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:23

Güncelleme: 22.02.2024 - 16:23

İtalya'nın güneyinde bulunan, Stellantis firmasına ait bir fabrikada bir işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Metal işçileri sendikaları, fabrikada derhal grev çağrısı yaptı.

Reuters'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan FIM, FIOM, UILM, Fismic ve UGLM sendikaları, Pratola Serra motor fabrikasında yüklenici bir firma için çalışan 52 yaşındaki bir bakım çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi. Bir sendika kaynağı, işçinin ezilerek yaşamını yitirdiğini söyledi. Sendikalar, yaptıkları ayrı bir açıklamada ise olayın yaşandığı Avellino'daki fabrikada bugün tüm gün grev ilan ettiklerini duyurdu.

Yan kuruluşları arasında Fiat, Jeep ve Peugeot gibi markalar bulunan Stellantis'ten ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İtalya'nın Floransa kentindeki bir süpermarket inşaatında da geçtiğimiz hafta beş işçi yaşamını yitirmiş, üç işçi ağır yaralanmıştı.