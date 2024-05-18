Oxford University Press ingilizce yeterlilik sınavlarına bir yenisini ekledi

Oxford Üniversitesi Basın Departmanı (OUP) yeni ingilizce yeterlilik testinin Türkiye Lansmanını 10 Mayıs'ta İngiltere Konsolosluğu'nda gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:40
Oxford University Press ingilizce yeterlilik sınavlarına bir yenisini ekledi
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Oxford Üniversitesi Basın Departmanı (OUP) yeni ingilizce yeterlilik testinin Türkiye Lansmanını 10 Mayıs'ta İngiltere Konsolosluğu'nda gerçekleştirdi.

Uzun bir çalışma sonucu hazırlanan ve konuşma,okuma,yazma ve dinleme becerilerini ölçen "Oxford Test Of English Advanced" ingilizce yeterliliğini B2 ve C1 seviyesinde sertifikalandırıyor. Oxford Üniversitesi tarafından verilecek bu sertifika tüm dünyada akademik ve profesyonel başvurularda kullanılabilecek.

Daha öncesinde Oxford İngilizce Testi ve Oxford Okullar İçin İngilizce testi uygulayan OUP, yeni testinin lansmanında testin hazırlanma süreçlerini anlattığı bir sunum düzenledi. Sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. 

10 Mayıs günü Taksim’de İngiltere Konsolosluğunda gerçekleşen lansmanda Oxford Üniversitesi Basın Departmanı’nın yeni İngilizce yeterlilik testi tanıtıldı. Tamamen çevrimiçi olarak uygulanan bu testi, günün her saati yetkili test merkezlerinde uygulamak mümkün.

"DEVASA BİR KALİTE KONTROL SÜRECİ"

Oxford Üniversitesi Basın Departmanı’nın Dil Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Direktörü Andrew Nye ve diğer bağımsız eğitim, dil ve değerlendirme uzmanları tarafından hazırlanan test için özenle çalışıldı.

Nye, “Uluslararası standartlarla uyumu yakalamak, soruların adil, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak, test sorularının çeşitli dil gruplarıyla denenmesi de dahil olmak üzere devasa bir kalite kontrol süreci gerektiriyor” dedi. 

Şu an 80 ülkede 600'den fazla kurum tarafından testin tanındığını belirten Nye, dünya çapında Oxford Test of English'in yapıldığı 642 sınav merkezi olduğunu aktardı.


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