CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Kolları MYK üyeleriyle buluştu

Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:40

Güncelleme: 08.12.2023 - 10:40

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın organize ettiği toplantıda Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Kadın Kolları Genel Saymanı Armağan Akyüz, Kadın Kolları MYK Üyeleri; Necla Kacan, Suzan Çakırbeyli, Fevziye Şahin, Hürmüz Avcı, Nurşen Balcı, Nejla Erdem, Merve Kır, Azize Çeroğlu, Ayten Gülsever, Hatice Semerci, Cansu Bülbül, Yasemin Yılmaz, Füsun Sökmez, Çiğdem Gegeoğlu, Bahar Önal ve Merve Altınbaş Yılmaz ile bir araya geldi. Toplantının ana gündemini, kadın kollarının çalışmaları ve yaklaşan yerel seçimler oluşturdu.

Kadın Kolları MYK Üyeleri, yürüttükleri çalışmaları aktardı, önümüzdeki yerel seçimlere yönelik sorumlu oldukları iller hakkında Genel Başkan Sayın Özgür Özel’i bilgilendirdi. Kadın Kolları MYK Üyeleri, Gölge Kabine’deki eşitlik politikası için Özel’e teşekkür etti.

165 BİN YENİ KADIN ÜYE

CHP Kadın Kolları’na yönelik SWOT analizi sunumu yapan Nazlıaka, en güçlü yönlerinin örgütlenme çalışması olduğunu belirterek, “303 ilçede parti tarihimizde ilk kez Kadın Kolları İlçe Başkanlığını kurduk. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 165 bin yeni kadın üye yaparak partimizdeki kadın temsil oranını yüzde 37’ye çıkardık. Yeni kadın üyelerimizin yüzde 72’sini ev kadınları oluşturdu” dedi.

Nazlıaka, parti içi eğitimler kapsamında her hafta salı günü Demir Leblebi Sohbetleri düzenlediklerini, bugüne kadar 120 eğitim etkinliği gerçekleştirdiklerini, deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında hızla yardımlaşma ve dayanışma ağı kurduklarını aktardı. “Bir bot, bir mont”, “Boş Tencere Eylemi”, “İlk Oy Projesi”, “Gülen 100’ler” gibi projelerle örgütü aktif ve dinamik tuttuklarını anlatan Nazlıaka, 81 ilde ve 973 eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını, ortalama her ay düzenlenen bu basın açıklamalarıyla kadın kollarının yerel basınla olan bağını güçlendirdiklerini bildirdi. Nazlıaka, partinin politikalarını yaygınlaştırdıklarını ve Kadın Kollarını görünür kıldıklarını anlattı.

2020 tarihinde uygulanmaya başlanan YaşamHak projesi kapsamında 20 binden fazla kadının hayatına birebir dokunduklarının altını çizen Nazlıaka, kadın örgütleri ile yakın ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

ÖZEL: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE OY HAKKINI PLANLIYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzükte yapılması planlanan hazırlıklara ilişkin, “Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız MYK’nın doğal üyesi oluyor. Maalesef oy kullanma hakları bulunmuyor. Tüzükte yapacağımız değişiklik ile başkanlarımızın oy kullanma hakkını kazanmalarını önceliyoruz" dedi.

CHP lideri Özel, CHP Kadın Kolları’nın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirdiği YaşamHak projesinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Kadın Kolları yönetimine teşekkür etti.