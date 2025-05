Pakistan: 5 Hint savaş uçağını düşürdük

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Bloomberg’e demecinde, 5 Hint jetinin vurulduğunu duyurdu. Farklı noktalara düşen jet enkazlarının fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Basın Sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif Çaudhri, Çarşamba sabahı (7 Mayıs) düzenlenen basın toplantısında bu durumu doğruladı.

Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçakları arasında Fransız yapımı 3 Rafale, Rus yapımı 1 MiG-21 ve yine Rus yapımı 1 adet SU-30 tipi savaş uçağının bulunduğu belirtildi. Ayrıca Keşmir Kontrol Hattı üzerindeki bir Hint tugay karargahı ve kontrol noktasının da imha edildiği bildirildi.

Pakistan devlet kanalı PTV News, Pakistan ordusunun “Hint saldırılarına gereken yanıtı verdiğini” duyurdu.

Öte yandan, Hindistan’ın Bahavalpur, Kotli ve Muzafferabad şehirlerinin yanı sıra Neelum-Jhelum Hidroelektrik Santrali gibi hedeflere füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ayrıca, Hindistan'ın Bahawalpur camisine düzenlediği füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin öldüğü duyuruldu.

BREAKING: Indian missile strike on Bahawalpur mosque killed 13, including women and children, Pakistani official says. Follow AP's live updates. https://t.co/7D2JWvddvv