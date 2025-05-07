Pakistan: 5 Hint savaş uçağını düşürdük

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:23

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:23

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Bloomberg’e demecinde, 5 Hint jetinin vurulduğunu duyurdu. Farklı noktalara düşen jet enkazlarının fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Basın Sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif Çaudhri, Çarşamba sabahı (7 Mayıs) düzenlenen basın toplantısında bu durumu doğruladı.

Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçakları arasında Fransız yapımı 3 Rafale, Rus yapımı 1 MiG-21 ve yine Rus yapımı 1 adet SU-30 tipi savaş uçağının bulunduğu belirtildi. Ayrıca Keşmir Kontrol Hattı üzerindeki bir Hint tugay karargahı ve kontrol noktasının da imha edildiği bildirildi.

Pakistan devlet kanalı PTV News, Pakistan ordusunun “Hint saldırılarına gereken yanıtı verdiğini” duyurdu.

EN AZ 26 ÖLÜ, 45 YARALI

Öte yandan, Hindistan’ın Bahavalpur, Kotli ve Muzafferabad şehirlerinin yanı sıra Neelum-Jhelum Hidroelektrik Santrali gibi hedeflere füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ayrıca, Hindistan'ın Bahawalpur camisine düzenlediği füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin öldüğü duyuruldu.

BREAKING: Indian missile strike on Bahawalpur mosque killed 13, including women and children, Pakistani official says. Follow AP's live updates. https://t.co/7D2JWvddvv — The Associated Press (@AP) May 7, 2025

Hindistan'ın, Pakistan'a yönelik saldırıları sonucunda toplamda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

HİNDİSTAN: ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALMADIK

Hindistan hükümeti yaptığı açıklamada, 'Sindoora Operasyonu' adı verilen harekât kapsamında Pakistan’daki 9 farklı terör hedefinin vurulduğunu duyurdu. Patlamaların ardından Azad Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Yeni Delhi yönetimi, “Operasyonumuz hedefe yönelik, ölçülü ve tırmandırıcı olmayan niteliktedir. Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmamıştır. Hedef seçimi ve uygulama yönteminde büyük itidal gösterilmiştir” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarını 'utanç verici' olarak nitelendirdi. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, son saatlerde yaşanan çatışmalardan yeni haberdar olduğunu söyledi.

TANSİYON NEDEN YÜKSELDİ?

Gerilim, 22 Nisan'da Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve çoğunluğu turist olan 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından tırmandı.

Hindistan, saldırıdan sınır ötesi unsurları sorumlu tuttu, ancak herhangi bir kanıt sunmadı. Pakistan ise bu iddiaları reddederek bağımsız bir soruşturma çağrısı yaptı.

Bu gelişmelerin ardından her iki ülke de sınır hattında alarm durumuna geçti. Pakistan, olası bir saldırıya karşı sınıra askeri takviye yaparken, Hindistan yönetimi ordusuna 'operasyonel serbestlik' tanıyarak tansiyonu daha da yükseltti.