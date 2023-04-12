Pakistan: Afganistan topraklarından terör saldırıları arttı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 07:51

Güncelleme: 12.04.2023 - 07:51

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Amerika'nın Sesi radyosuna verdiği röportajda, İslamabad'ın Kabil'deki yönetimle iyi ilişkilere sahip olduğunu ancak Taliban yetkililerinin Pakistan'a yönelik terör saldırılarında topraklarının kullanılmasını engelleyemediğini belirtti.

Asıf, TTP'nin Pakistan'a yönelik saldırıları için Afganistan topraklarını kullanmaya devam ettiğini ifade ederek, Kabil yönetimini suçladı.

Şubatta Kabil'deki üst düzey toplantıda Taliban'ın bu sorunla başa çıkmada kararlılığını vurguladığını anımsatan Asıf, Taliban yetkililerinin topraklarının hiçbir ülkeye karşı terör amacıyla kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini söylediğini hatırlattı.

Asıf, bununla birlikte geçmişte NATO'ya karşı Afgan Talibanı ve TTP'nin birlikte mücadele ettiğini dile getirerek, bu sebeple Taliban ve TTP üyeleri arasında yoldaşlık olduğuna işaret etti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından arkasında yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar bıraktığını ifade eden Asıf, bunların TTP tarafından kullanıldığını ve Hindistan'ın da bu örgüte yardım ettiğini öne sürdü.

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu TTP tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.