Pakistan, Cammu Keşmir meselesinin çözümü için AB'den Keşmir Özel Temsilcisi atamasını istedi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:43

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:43

Pakistan’ın Azad Cammu Keşmir Cumhurbaşkanı Sultan Mahmud Çaudri, Brüksel’de Uluslararası Keşmir Barış Forumu tarafından organize edilen etkinlikte, AB Parlamentosu, Belçika Senatosu ve Belçika Parlamentosu üyelerine seslendi.

Çaudri, burada yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir meselesinin barışçıl şekilde çözümü için AB’den “Keşmir Özel Temsilcisi” atamasını istedi.

Keşmir’in iki nükleer gücün karşı karşıya bulunduğu dünyanın en tehlikeli bölgesi olduğunu belirten Çaudri, AB’nin insan haklarına ve bu sorunun çözümüne önemli katkılar sunabileceğine işaret etti.

AB’nin Cammu Keşmir meselesinin çözülmesi, Güney Asya’da barış ve güvenliğin sağlanması için önemli rol oynayabileceğini dile getiren Çaudri, Hindistan’ın Keşmirlilere yönelik baskısını yoğunlaştırdığını ve bunun insan hakları ihlalleriyle sonuçlandığını vurguladı.

Çaudri, Hindistan’ın Başbakan Narendra Modi ile ilgili BBC’nin belgeselini yasakladığını ve bunun "Modi’nin gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini" kaydetti.

Hindistan'da hükümet, Başbakan Narendra Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu dönemde, çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olayların ele alındığı "Hindistan: Modi Sorusu" adlı belgeselin ilk bölümüyle alakalı tüm sosyal medya içeriklerini engellemişti.