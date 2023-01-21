Pakistan'da ekonomik sıkıntılar otomobil ve motosiklet üretimini vurdu

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 07:00

Pakistan’ın içinde bulunduğu ekonomik şartlar sebebiyle bazı şirketler, araç ve motosiklet üretimlerini durdurdu.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Pak Suzuki Motor Şirketi (PSMC), tedarik ve üretim problemleri nedeniyle otomobillerin ardından motosiklet üretimini de durdurduğunu açıkladı.

PSMC’den yapılan açıklamada, mevcut ekonomik koşullar, ithalat temelli tedarik zinciri kısıtlamaları ve belirsiz üretim olasılıkları yüzünden yeni müşterilere hizmet verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, uygun şartlar oluştuğunda tekrar üretime başlanacağı kaydedildi.

PSMC, ayrıca yılbaşından bu yana 3’üncü kez araç üretimini askıya aldı.

Şirket, ithal parça ve aksesuarların yokluğu sebebiyle yeni araç üretilemediğini belirtiyor.

Toyota'nın ülkedeki montajcısı İndus Motor Şirketi (IMC) de geçen ay araç üretimini askıya almıştı.

Çok sayıda tekstil, seramik, petrol şirketi de üretimlerini askıya alanların arasında bulunuyor.

DÖVİZ REZERVİ ENDİŞESİ

Döviz rezervlerini korumaya çalışan Pakistan’da ithal parça ve ürünlerdeki eksiklik nedeniyle otomobil başta olmak üzere birçok sanayi şirketi operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

Hükümet, döviz rezervlerini korumak için çeşitli alanlarda ithalata kısıtlama getirdi. İhtiyaç duydukları ürünleri elde edemeyen şirketler ise faaliyetlerini durduruyor.

Döviz kıtlığı sebebiyle bankalar, ithalatçılara teminat mektubu veremiyor. Bu durum ise ithalatı imkânsız hale getiriyor.

ULUSAL DIŞ BORÇ

Pakistan Merkez Bankasında 4,6 milyar dolar döviz rezervi bulunuyor.

Uzmanlar, ülkenin elinde yaklaşık bir aylık ithalatı karşılayabilecek döviz bulunduğunu belirtiyor.

Siyasi krizler, rupinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan’ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80’ine tekabül ediyor. Bu durum ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.