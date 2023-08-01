Pakistan: Hindistan ile bölgesel kalkınma için görüşmeye açığız

Yayınlanma: 01.08.2023 - 15:46

Güncelleme: 01.08.2023 - 15:46

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen Pakistan Madenleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Hindistan'ın önemli meseleleri masaya yatırma konusunda ciddi olması durumunda, Yeni Delhi dahil herkesle konuşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Şerif, Yeni Delhi'nin, anormallikler ortadan kaldırılmadıkça ve ciddi sorunlar anlaşılıp barışçıl ve anlamlı tartışmalar yoluyla ele alınmadıkça Pakistan ve Hindistan'ın normal komşular olamayacağını anlamasının da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

Savaşın artık bir seçenek olmadığını dile getiren Şerif, Hindistan ile bölgesel kalkınma için görüşmeye açık olduğunu ve ülkesinin "kimseye karşı bir şey beslemediğini" dile getirdi.

Şerif, ülkesinin son 75 yılda Hindistan ile 3 defa savaştığını ve bunun yoksulluğu ve işsizliği artırdığını, eğitimin, sağlığın ve halkın refahının, kaynak yetersizliği nedeniyle yeterli finanse edilemediğini belirtti.

Başbakan Şerif'in Hindistan'a yönelik açıklamaları, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) 10. yılının kutlandığı ve CPEC'in ikinci aşamasına geçilen bir döneme denk geldi.

Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın katılımıyla CPEC'in 10. yılı kapsamında dün İslamabad'da kutlama etkinliği düzenlenmişti.