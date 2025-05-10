Pakistan, 'Demir Duvar Operasyonu'nu başlattı... Nükleerden sorumlu komite acil toplantıya çağrıldı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 10:25

Güncelleme: 10.05.2025 - 10:44

Pakistan ordusu, Cumartesi sabahı erken saatlerde Hindistan’daki askerî hedeflere yönelik misilleme saldırıları başlatıldığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gün içerisinde nükleer operasyonlardan da sorumlu olan Ulusal Komuta Otoritesi’ni acil toplantıya çağırdı.Dışişleri Bakanı İshak Dar, Geo News kanalına yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın artan saldırganlığına karşı son çare olarak bu misillemeyi başlattık,” dedi. “Bu işin nerede ve ne zaman biteceği Hindistan’a bağlı,” diye ekledi.

Hindistan'dan operasyonla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"HİNDİSTAN DURURSA BİZ DE DURACAĞIZ"

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan'ın, Pakistan'da 3 ayrı hava limanına saldırı düzenlemesi ve Pakistan ordusunun buna verdiği karşılığa ilişkin Geo TV'ye açıklamalarda bulundu.

ABD ve Çin başta olmak üzere bazı ülkelerden Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyonun düşürülmesine yönelik çağrılara işaret eden Dar, bu çağrıların ardından İslamabad ile Yeni Delhi'nin gerilimin düşürülmesi için görüşebileceğine dair umutlarının arttığını belirtti.Dar, Hindistan'ın çatışmaları sonlandırması halinde Pakistan'ın da benzer adımı atacağını söyleyen Dar, "Onlar (Hindistan) durursa biz de dururuz. Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin hegemonyası olmadan barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bu sabah yaptığı görüşmeye de değinen Dar, iki ülke arasında gerilimin düşürülmesine ilişkin ABD'li Bakan'a "topun artık Hindistan'ın kucağında olduğu" mesajını verdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar

"İHA'LARIMIZ YENİ DELHİ ÜZERİNDE UÇTU"

Ordu yetkilileri, Hindistan’ın Beas bölgesindeki bir füze deposunun operasyon kapsamında imha edildiğini duyurdu.

Bu saldırılar, Hindistan’ın 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarında başlattığı ve 33 kişinin ölümüne, 62 kişinin de yaralanmasına yol açan 'Sindoor Operasyonu'na yanıt olarak düzenlendi.Pakistan devlet televizyonu PTV’ye konuşan askeri kaynaklar, “6 Mayıs’ta Pakistan’a yönelik saldırılarda kullanılan tüm hava üsleri eş zamanlı olarak hedef alınıyor,” dedi.

Ayrıca, Pakistan yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi üzerinde uçtuğu da belirtildi.

"İSRAİL İHA'LARI VE S-400 SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ"

İki ezeli rakip arasındaki tansiyon, Hindistan’ın Salı gecesi duyurduğu “Sindoor Operasyonu” sonrası hızla tırmandı. Yeni Delhi yönetimi, Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir’de konuşlu dokuz terör altyapısını vurduğunu açıklamıştı.

Bu saldırılar, 22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce gerçekleştirilen ve 26 kişinin öldüğü saldırıya misilleme olarak yapıldı.Yeni Delhi, saldırının 'sınır ötesi bağlantıları' olduğunu öne sürerken, Pakistan suçlamaları reddetti ve tarafsız bir soruşturma için üçüncü taraf gözetiminde inceleme önerdi.

Hindistan, operasyonun ardından yaptığı açıklamada 'yanıt verme, önleme ve daha fazla sınır ötesi saldırıyı caydırma hakkını kullandığını' duyurdu.

Hindistan ordu sözcüsü

Pakistan ise, Hindistan’ın füze saldırıları ve sınır ötesi ateşi sonucu 33 kişinin öldüğünü bildirdi.Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan tarafından son iki günde fırlatılan yaklaşık 80 İsrail yapımı Harop tipi İHA’nın Pakistan kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PTV ayrıca, Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait JF-17 Thunder tipi hipersonik füzelerin, Hindistan’ın Adampur bölgesindeki S-400 hava savunma sistemini imha ettiğini duyurdu.

HAVA SAHALARI KAPATILDI

Pakistan ordusu, ülke genelindeki hava sahasını kapattı.

Hindistan ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey ve batısındaki 32 havaalanında sivil uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Yeni Delhi ve Mumbai’deki hava trafik hizmetlerinde 25 güzergâhın “operasyonel nedenlerle” geçici olarak kapatıldığı bildirildi.Hindistan kontrolündeki Keşmir’de görevli üst düzey yetkili Ömer Abdullah, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rajouri bölgesinde yer alan Raj Kumar Thappa adlı bir yetkilinin, Pakistan tarafından yapılan topçu atışı sonucu evine isabet eden bir mermiyle öldüğünü açıkladı.

Hindistan devlet kanalı DD News, “Pakistan, geçen gece 26 farklı bölgeye saldırı düzenledi. Bunun üzerine Hindistan da misillemede bulundu,” dedi.

Ayrıca, “Hint ordusu, Pakistan’ın Jammu yakınlarında konuşlandırdığı ve İHA saldırıları için kullanılan terörist üsleri imha etti,” ifadelerini kullandı.