Pakistan ordu sözcüsünden Hindistan'a sert mesaj: 'Yankıları her yerde hissedilecek!'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 20:31

Güncelleme: 09.05.2025 - 20:38

Hindistan’ın 6 farklı şehrini hedef alan ve 31 kişinin ölümüne yol açan füze saldırılarının ardından, Pakistan ordusunun sözcüsü kameraların karşısına geçerek tüyler ürperten bir uyarıda bulundu."Pakistan Hindistan’a karşılık verdiğinde, bunun zamanını ve yerini kendisi belirleyecek," diyen Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Tüm dünya bu saldırıyı öğrenecek, yankıları her yerde hissedilecek."

PAKİSTAN'DAN 'KAMİKAZE İHA' İDDİASI

Öte yandan Pakistan, Hindistan’ı hava sahasına kamikaze tipi insansız hava araçları (İHA) göndermekle suçladı. Bu İHA’ların Lahor ve Karaçi dahil olmak üzere büyük şehirlerde düşürüldüğü bildirildi. Hindistan bu saldırıları doğrularken, Pakistan’ın Hindistan ve Hindistan kontrolündeki Keşmir’deki askeri hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenlediğini öne sürdü. Pakistan ise bu suçlamaları reddetti.

Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, silahlı saldırganların 26 sivili öldürmesinin üzerinden 17 gün geçmişken, bölgedeki gerilim yeniden zirveye çıktı. Pakistan’ın Hindistan’a yönelik herhangi bir füze veya İHA saldırısını yalanlaması nedeniyle, Korgeneral Chaudhry’nin 'karşılık gelecek' uyarısı hâlâ geçerliliğini koruyor.

SIRADA ASKERİ ÜSLER Mİ VAR?

Uzmanlara göre, Pakistan’ın yanıtı büyük olasılıkla Hindistan’a zarar verebileceğini göstermek üzerine kurulacak; ancak tam ölçekli bir savaşa dönüşmemesi için dikkatli adımlar atılacak.“Şu anda savaşa hâlâ çok uzağız ama 24 saat öncesine göre çok daha yakınız,” diyen Albany Üniversitesi siyaset bilimi yardımcı profesörü Christopher Clary, iki ülkenin sıradaki ‘mantıksal’ adımının karşılıklı askeri üsleri hedef almak olabileceğini söyledi.

Clary, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, bu öngörüsünü, Hindistan’ın 7-8 Mayıs gecesi Pakistan'ın radar sistemlerine yönelik düzenlediği İHA saldırılarını ve Pakistan’ın Hindistan’ın askeri tesislerine fırlattığı iddia edilen füze ve İHA’ları ile destekledi.

Clary, "Korkarım ki önümüzdeki 24 saat içinde başka saldırılar da olacak. Gerilimin azalması için birkaç güne daha ihtiyacımız var,” diyerek daha fazla can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hint ordusuna ait bir savaş uçağı enkazı

SON SAATLERDE YAŞANAN GELİŞMELER

Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Cammu kentinde ikinci gün üst üste patlama sesleri duyuldu. Elektrik kesintisinin yaşandığı kentte, gece gökyüzünde çeşitli mühimmatların görüldüğü bildirildi.

Cammu ve Keşmir bölgesinin eski idari temsilcisi Ömer Abdullah, X hesabından yaptığı paylaşımda “Bulunduğum yerden aralıklı olarak ağır topçu sesleri duyuluyor” dedi. Daha önceki bir paylaşımındaysa, “Cammu’da şimdi karartma var. Şehir genelinde siren sesleri duyuluyor” ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRK İHA'LARI" İDDİASI

Hindistan ordusu sözcüsü Vyomika Singh, Pakistan’ın 300 ila 400 arası İHA gönderdiğini ve bunların büyük kısmının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi.Hindistan makamları, söz konusu İHA’ların, Türkiye merkezli Asisguard firması tarafından geliştirilen Songar modeli olduğunu öne sürdü. Söz konusu silahlı İHA’ların alçak irtifada uçabildiği, gerçek zamanlı görüntü aktarabildiği ve 10 kilometreye kadar operasyon yapabildiği, üzerlerine makinalı tüfek, havan mermisi ve el bombası fırlatıcısı takılabildiği kaydedildi.

Asisguard, Songar İHA

"GERİLİMİ DÜŞÜRMEYECEĞİZ..."

Pakistan ordusu sözcüsü Korgeneral Chaudhry, düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:

“Gerilimi düşürmeyeceğiz. Hindistan’ın bize verdiği zararın bir karşılığı olmalı. Şu ana kadar sadece kendimizi savunduk. Ancak yanıtımızı kendi zamanlamamızda vereceğiz.”

EMEKLİ GENERAL: PAKİSTAN'IN SEÇENEĞİ KALMADI

Hindistan’ın bu hafta düzenlediği füze saldırılarının ardından Pakistan, yanıt vermek ile teslim olmak arasında bir tercihe zorlandı. Bu değerlendirme, Pakistanlı emekli ordu generali Gulam Mustafa’ya ait.Mustafa, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “Savaş eylemi ancak başka bir savaş eylemiyle karşılık bulur,” dedi. İslamabad’ın yanıtının kontrollü olması gerektiğini kabul eden Mustafa, “Ancak Hindistan, bu çatışmayı başlattığı için acısını hissetmeli,” ifadelerini kullandı.

Mustafa, Keşmir’in önceki çatışmalarda da hep odak noktası olduğuna dikkat çekerek, bu sorunun çözülmesinin Hindistan ve Pakistan arasında barışçıl bir birlikte yaşam için elzem olduğunu söyledi.

Pakistan resmi geçidinde nükleer silahlar

PAKİSTAN - HİNDİSTAN GERİLİMİNİN TARİHÇESİ

1947 yılında İngiliz sömürge yönetimi, Hindistan alt kıtasını ikiye bölen bir sınır çizerek, Müslüman çoğunluklu Pakistan ve Hindu çoğunluklu Hindistan devletlerini oluşturdu. Bu bölünme, insanlık tarihinin en büyük ve en kanlı göç hareketlerinden birini tetikledi.

Aradan geçen 78 yıla rağmen, iki ülke arasındaki düşmanlık sürüyor. Üstelik artık her iki taraf da nükleer silahlara sahip.

Gerilim son olarak, 22 Nisan’da Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen ve 26 sivilin öldürüldüğü saldırının ardından yeniden tırmandı.

Keşmir bölgesi haritasıTarihi olarak bağımsız bir prenslik olan Keşmir, 1947’deki bölünmeden bu yana ihtilaflı bir bölge olmayı sürdürüyor. Bölge Hindistan, Pakistan ve Çin arasında fiilen paylaşılmış durumda. Hindistan, tüm Keşmir üzerinde hak iddia ederken; Pakistan, Hindistan’ın yönettiği kesimi kendine ait sayıyor.

İki ülke bugüne kadar dört kez savaşa girdi ve sayısız sınır çatışması yaşandı. Bunlardan biri de 2019 yılında, Pakistan merkezli silahlı grup Ceyş-i Muhammed’in üstlendiği intihar saldırısında en az 40 Hint askerinin ölmesiyle patlak vermişti.

Hindistan, bu saldırıya karşılık olarak aynı ay Pakistan’ın Hayber Pahtunhva bölgesindeki Balakot’a hava saldırısı düzenlediğini ve burada çok sayıda militanın öldürüldüğünü öne sürdü.