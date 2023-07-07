Pakistan ve Hindistan arasındaki anlaşmazlık Daimi Hakemlik Mahkemesince ele alınacak

Yayınlanma: 07.07.2023 - 07:43

Güncelleme: 07.07.2023 - 07:43

Lahey’de Daimi Hakemlik Mahkemesinden (PCA) yapılan açıklamada, Yeni Delhi’nin, PCA’nın Pakistan ile Hindistan arasındaki enerji santralleri anlaşmazlığını ele alma yetkisi olmadığı yönündeki itirazının reddedildiği belirtildi.

Bu kararla, Pakistan’ın İndus Suları Anlaşması’na aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz ettiği 330 megavatlık Kişanganga ve 850 megavatlık Ratle hidroelektrik santrallerine ilişkin iki ülke arasındaki anlaşmazlık, Daimi Hakemlik Mahkemesince ele alınacak.

HİNDİSTAN MAHKEME KARARINI REDDETTİ

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Daimi Hakemlik Mahkemesi'nin kararı memnuniyetle karşılanarak, İslamabad'ın İndus Suları Anlaşması’nın uygulanmasına tamamen bağlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan'ın da anlaşmayı iyi niyetle uygulayacağını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise mahkemenin kararı reddedildi.

İNDUS SULARI ANLAŞMASI

Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Pakistan, bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak 2019'da Dünya Bankasına şikayette bulunmuştu.

Anlaşmanın garantörü Dünya Bankasının iki ülke yetkilileriyle Mayıs 2020'de Washington'da yaptığı toplantılar, karar alınamadan sona ermişti.

Söz konusu düzenlemeye rağmen Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 2018'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle açmıştı. Ratle Barajı'nın da 2026'da açılması planlanıyor.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.