Pakistan'da bombalı saldırı: 5 polis öldü

Çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda 5 polis öldü. 24 polisin de yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:46
Pakistan'da bombalı saldırı: 5 polis öldü
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına yönelik bombalı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 24 polis yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 24 polis yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP) militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. TTP, bu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" savunuyor. 

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.


PAKistan patlama

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