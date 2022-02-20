Pakistan'da çatışma: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

AA
20 Şubat 2022 Pazar, 20:21
Pakistan'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.

1 ASKER ÖLDÜ

Çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi. Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik kuvvetleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdiğini, 5 saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.


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