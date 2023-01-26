Pakistan'da gizemli solunum yolu hastalığı: 16'sı çocuk 19 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde gizemli solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 16’sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 23:22
Pakistan'da gizemli solunum yolu hastalığı: 16'sı çocuk 19 ölü
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Pakistan’ın Karaçi kentinde henüz nedeni bilinmeyen bir solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 16’sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçerken, hastalığın nedenini henüz belirlenemediğini aktardı.

Yerel basın, söz konusu hastalık nedeniyle aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şu anda 50 çocuğun daha bu hastalığa yakalandığını aktardı.

Yetkililer, can kayıplarının yaşandığı kentin Kemari bölgesinde incelemelerde bulunulacağını aktararak, hastalığa bölgede işletilen kaçak fabrikalardan çıkan zehirli gazların neden olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Yetkililer, bölgede bulunan 3 plastik fabrikasını mühürlerken, 1’i fabrika sahibi olmak üzere şu ana kadar 5 kişiyi gözaltına alındığını bildirdi.


PAKistan solunum

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