Pakistan'da yangın çıktı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı.

AA
09 Ekim 2022 Pazar, 15:35
Pakistan'da yangın çıktı
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Başkentin "Blue Area" (Mavi Alan) bölgesinde bulunan Centaurus alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede birinci kata kadar yayıldı.

Tahliye işlemlerinin sürdüğü alışveriş merkezinde yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.


PAKistan Yangın AVM

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