Pakistan'da selzedeleri taşıyan otobüste yangın çıktı: Can kaybı 18 oldu
Pakistan'ın Sindh eyaletinde, selzedeleri taşıyan otobüste çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün geç saatlerde Karaçi'den Khairpur Nathan Şah şehrine giden içerisinde 80 kişinin bulunduğu otobüs, klima ünitesinde çıkan yangın sebebiyle Nuriabad kasabası yakınlarında alev aldı.
Selzedeleri taşıyan otobüsteki yangın sonucu 7 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 oldu.
Yetkililer, ölenlerin 8'inin çocuk, 9'unun kadın olduğunu belirtti.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Büyük lokma ye büyük konuşma!
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Metrelerce yükseklikten düştü
- Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- Millet İttifakı önde, MHP baraj altı!
- 'Türkiye' formüllü doğalgaz çıkışı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Ceza yiyen taksiciden polise tepki çeken sözler