Pakistan'da selzedeleri taşıyan otobüste yangın çıktı: Can kaybı 18 oldu

Pakistan'ın Sindh eyaletinde, selzedeleri taşıyan otobüste çıkan yangın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 11:11
Pakistan'da selzedeleri taşıyan otobüste yangın çıktı: Can kaybı 18 oldu
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Ulusal basındaki haberlere göre, dün geç saatlerde Karaçi'den Khairpur Nathan Şah şehrine giden içerisinde 80 kişinin bulunduğu otobüs, klima ünitesinde çıkan yangın sebebiyle Nuriabad kasabası yakınlarında alev aldı.

Selzedeleri taşıyan otobüsteki yangın sonucu 7 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 oldu.

Yetkililer, ölenlerin 8'inin çocuk, 9'unun kadın olduğunu belirtti.


PAKistan Yangın otobüs

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