Pakistan'da havalimanı yakınında patlama: 3 kişi öldü
Pakistan'ın Karaçi şehrinde havalimanı yakınında meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan basınına göre, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
El yapımı bir patlayıcının infilak ettirildiği belirtilirken, Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Lancar, patlamanın yabancıları taşıyan bir konvoyu hedef aldığını açıkladı.
Şehrin çeşitli yerlerinden de duyulan patlama sonucu yaralananların en yakın hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.
Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Sind İçişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın Çin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunu söylemişti.
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