Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle 'ulusal yas' ilan edildi
Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif’in onayıyla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.
Pakistan, İngiliz kolonisi Britanya Hindistanı’ndan 1947’de ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.
NAAŞI, YOLA ÇIKTI
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in naaşı, hayatını kaybettiği Balmoral Sarayı'ndan konvoyla yola çıktı. Kraliçe’nin tabutu, bu gece Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı’nda kalacak.
Kraliçenin konvoyunu Edinburgh kentinde İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon karşılayacak.
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