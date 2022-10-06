Pakistan'da muson yağmurları: Can kaybı 1697 oldu
Pakistan’da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 1697’ye yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 631’i çocuk, 340’ı kadın 1697 kişi öldü, 12 bin 867 kişi yaralandı.
Yağışlar sebebiyle 2 milyondan fazla ev hasar gördü, 1 milyon 163 binin üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.
Sel nedeniyle 13 bin 97 kilometre yol ve 440 köprü yıkıldı, ülkede yaşanan afetten 33,4 milyon kişi etkilendi.
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet