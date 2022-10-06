Pakistan'da TIR ve otobüs çarpıştı: 10 ölü, 13 yaralı
Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu otobüsü ve TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü Sindh eyaletinin San bölgesinde TIR'la çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ölenler arasında TIR ve otobüs şoförü de bulunuyor.
Pakistan İstatistik Bürosu verilerine göre geçen sene ülkede meydana gelen 10 bin 379 trafik kazasında 4 bin 566 kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet