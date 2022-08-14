Pakistan'da orduya saldırdılar, 4 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti.

AA
14 Ağustos 2022 Pazar, 14:47
Pakistan'da orduya saldırdılar, 4 asker öldü
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü.

Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.


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