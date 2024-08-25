Pakistan’da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i çocuk 29 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:53
Pakistan’da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü var
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Pakistan’da sık sık yaşanan otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Rawalpindi kentinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1’i çocuk 29 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yetkililer, otobüsün 30 yolcusuyla Haveli bölgesinden Rawalpindi’ye gittiğini ve kazanın Girari köprüsü üzerinde meydana geldiğini ifade etti.

Pencap eyaleti arama kurtarma yetkilisi Usman Gujjar, “Kazaya otobüsün frenlerinin tutmaması neden oldu” dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu üzüntülü anda, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanarak, yardım faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.


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