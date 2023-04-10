Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:34

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 17:34

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde bulunan Qandhari pazarında büyük bir patlama meydana geldi.

Polis ve sağlık ekipleri, patlamanın ardından olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Çok sayıda bina ve araç şiddetli patlamada zarar gördü. Pazarın, yaklaşan Ramazan Bayramı için alışveriş yapanlar nedeniyle oldukça kalabalık olduğu öğrenildi.