Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrindeki Qandhari pazarında meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 17:34
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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde bulunan Qandhari pazarında büyük bir patlama meydana geldi.

Polis ve sağlık ekipleri, patlamanın ardından olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Çok sayıda bina ve araç şiddetli patlamada zarar gördü. Pazarın, yaklaşan Ramazan Bayramı için alışveriş yapanlar nedeniyle oldukça kalabalık olduğu öğrenildi.


PAKistan patlama Pazar

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