Pakistan'dan İsrail'e tepki: Kıyıma derhal son vermeli

Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:17

Güncelleme: 03.11.2023 - 09:18

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında AA muhabirinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Beluç, "Pakistan, İsrail'in Gazze'deki zalimlikleri sebebiyle endişeli ve biz bu vahşetin savaş suçu ve insanlığa karşı suç anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu kıyıma derhal son verilmeli" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Gazze’deki ablukanın kaldırılmasına, sivillerin korunmasına ve Gazze halkına kesintisiz tedarik sağlanması için insani koridorun açılmasına destek olması gerektiğine işaret eden Beluç, harekete geçmesi ve barışı koruma sorumluluğunu yerine getirmesi için BM Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulundu.

Beluç, İsrail’in ayrım gözetmeden hava saldırıları düzenlemesinin, Gazze’ye insanlık dışı abluka uygulamasının, kasıtlı olarak sivilleri, mülteci kamplarını, hastaneleri ve apartmanları hedef almasının kabul edilemez bir insani kriz oluşturduğuna dikkati çekerek, BM Genel Kurulu’nun geçen hafta aldığı kararın Filistin konusunda büyüyen uluslararası fikir birliğini yansıttığını kaydetti.