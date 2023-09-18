Pakistan'dan Taliban yönetimine çağrı: Ortak hedefler için birlikte çalışmalıyız
Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a yazdığı mektupta, İslamabad ve Kabil'in ortak hedefler için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.
Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Ahund'a yazdığı mektubunda, ülkesinin komşusu Afganistan ile kardeşçe ilişkilere sahip olduğuna işaret etti.
Kakar, Pakistan ve Afganistan ilişkilerinin din, kültür ve tarihe dayalı olduğuna dikkati çekerek, İslamabad ve Kabil'in ortak hedefler için birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.
İslamabad'ın, Kabil ile ikili, siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkilerini daha da güçlendirmeye kararlı olduğuna vurgu yapan Kakar, bölgesel ticaretin artırılmasının Pakistan ve Afganistan halkının refahı için önemli olduğunu kaydetti.
Kakar'ın mektubu, son haftalarda sınırda yaşanan çatışmalarla iki ülke arasında yükselen tansiyonun ardından geldi.
Pakistan, Torkham sınırını, iki ülkenin sınır güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından 6 Eylül'de kapatmıştı. İki ülke arasında yapılan görüşmelerin ardından sınır kapısı, 15 Eylül'de tekrar açılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- 'Düşük' faizli konut kredisi geliyor
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- İfadesi ortaya çıktı!
- Hangi 'çıkar grubu'ndaymışım açıklayın!
- CHP'de olaylı kongre
- İstanbul'dan gelen baba 'masaj salonunu' bastı
- Yediği balık hayatını kararttı! 4 uzvu artık yok...