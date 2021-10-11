Pakistan’ın ‘nükleer babası’ Abdulkadir Han, yaşamını yitirdi
Pakistan nükleer programının babası sayılan nükleer bilimci Abdulkadir Han dün sabah beşkent İslamabad’da öldü.
Pakistan Radyosu yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki Han’ın böbrek sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Pakistan Enformasyon Bakanı Chaudhry Fawad Hussain de haberi doğrulayarak “Tüm millet, Dr. Abdulkair Han’ın vefatıyla üzülüyor.Pakistan’a yapmış olduğu hizmetler sayısızdır” tweet’i attı.
Pakistan’ı nükleer bir güç haline getirmede son derece önemli bir rol oynayan Han, ülkesinin nükleer sırlarını İran, Kuzey Kore ve Libya’ya sızdırmakla da suçlanmış, dönemin Devlet Başkanı Pervez Müşerref tarafından 2009 yılında affedilmişti. Müşerref, suçunu itiraf ederek özür dileyen bilim adamını affettikten sonra “bir kahramanı kalkan yapamaz, bir ulusa zarar veremezsiniz’’ demişti.
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