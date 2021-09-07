Kabil'de Pakistan'a karşı protesto düzenlendi: 'Afganistan'ı terk et'

07 Eylül 2021 Salı, 12:06

Taliban'ın hamisi Pakistan tarafından çok yakından idare edildiği eleştirileri ayyuka çıkarken, Afgan başkenti Kabil'de çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce kişi Pakistan'ın Afganistan'ın içişlerine müdahalesine yönelik protestolar düzenledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği önünde toplananlar, İslamabad'ın Afganistan üzerinden elini çekmesine yönelik "Pakistan, Pakistan, Afganistan'ı terk et" gibi sloganlar attı, pankartlar açtı.

Taliban militanlarının Kabil'in merkezindeki bu protestoyu dağıtmak için havaya ateş açması sonucu çevredekilerin koşarak kaçma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İlk etapta yaralanan olup olmadığına dair açıklama geldi.

Kabil'deki protesto, Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in haftasonunda Kabil'i ziyaret edip Taliban liderleriyle görüşmesinin ardından geldi.

Pakistan, bu ziyaretle Afganistan'daki Taliban rejiminin iplerini elinde tuttuğunu dünyaya gösterdi. İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Salih de 'İslamabad'ın aksini savunmasına rağmen, Taliban'ın Pakistan tarafından çok yakından kontrol ve idare edildiğini' söyledi. Salih "Taliban Sözcüsü kelimenin tam manasıyla her saat Pakistan Büyükelçiliği'nden talimat alıyor" dedi.

Eleştiriler üzerine Sputnik'e konuşan Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han ise tüm suçlamaları reddetti. Han "Afganistan üzerinde bir tür kontrolümüz olduğundan değil, coğrafya, kültür, tarih ve tabii ki dil ve Pakistan'da yaşayan dört milyon mülteci gerçeği var. Bu, bize bir tür rol veriyor, ama durum üzerinde kontrol değil. Çözüm ve zorlukla başa çıkmak kolektif bir sorumluluktur" dedi.