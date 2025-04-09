Panama Kanalı üzerinden güç savaşı: Çin'e meydan okudu

Yayınlanma: 09.04.2025 - 15:42

Güncelleme: 09.04.2025 - 15:42

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Salı günü yaptığı açıklamada Panama Kanalı’na ilişkin sert mesajlar verdi.

ABD'nin, "komünist Çin’in ya da başka herhangi bir ülkenin" kanal üzerindeki işleyişi ya da bütünlüğünü tehdit etmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Hegseth, şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden geri alacağız.”

Hegseth, ABD ve Panama’nın son haftalarda savunma ve güvenlik işbirliği konusunda “on yıllardır görülmemiş adımlar” attığını belirtti. Kanalın, ABD için yalnızca ticari değil aynı zamanda askeri ve jeopolitik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

“ÇİN KANALI SİLAHLANDIRMAYACAK”

Hegseth, açıklamalarında Çin merkezli şirketlerin kanalda "kritik altyapılar" kurduğunu ve bunun Pekin’e potansiyel gözetleme imkânları sağladığını savundu. Bu gelişmelerin hem Panama hem de ABD için güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

Hegseth, “Çin bu kanalı inşa etmedi. Çin bu kanalı işletmiyor ve Çin bu kanalı silahlandırmayacak” dedi.

ORTAK TATBİKATLAR VE ASKERİ VARLIK GÜNDEMDE

Hegseth, Çin’e karşı Panama ile ortak tatbikatlar ve askeri iş birliği planladıklarını ifade ederken, ABD ordusunun kanal çevresindeki varlığına dair detaylı bir plan sunmadı. Ancak açıklamaları, Washington’un bölgedeki etkisini artırmaya hazırlandığına işaret ediyor.

“Panama ile olan ilişkimiz, özellikle de güvenlik ilişkimiz, önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyümeye devam edecek” diyen Hegseth, bu ilişkinin Çin’in “yükselen meydan okumasına” bir yanıt olduğunu vurguladı.

KUŞAK-YOL PROJESİ TARTIŞMALARI

Panama Kanalı uzun süredir Çin ile ABD arasında gizli bir rekabetin odağında yer alıyor. Çin’e bağlı şirketler, kanalın her iki ucunda iki büyük limanı işletiyor.

Trump yönetimi bu durumu uzun süredir "dolaylı kontrol" olarak değerlendiriyor ve eleştiriyordu.

Panama ise bu suçlamaları daha önce reddetmişti. Ancak bu yılın başlarında, 2017’de Çin ile imzaladığı Kuşak ve Yol Girişimi anlaşmalarından çekilmesi, ülkenin jeopolitik tercihini ABD’den yana yaptığına dair güçlü bir sinyal olarak yorumlandı.