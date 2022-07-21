İBB'nin yapımını tamamladığı yeni halk ekmek fabrikası cumartesi günü açılacak: “İstanbullulara her gün 4 milyon ekmek üreteceğiz”

21 Temmuz 2022 Perşembe, 19:29

Döviz kurları ve enflasyondaki artışa paralel artan maliyetler nedeniyle her geçen gün ekmek fiyatları artarken İBB, halka sağlıklı ve ucuz ekmek yetiştirmek için yeni bir fabrikanın daha yapımını tamamladı.

İHE bünyesinde faaliyet gösterecek, "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nın açılışı, 23 Temmuz Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacak.

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nı ANKA Haber Ajansı’na anlattı:

"TEKNOLOJİİK VE BU ÖLÇEKTE İLK EKŞİ MAYALI EKMEK ÜRETİM TESİSİ"

Bu fabrika teknolojik, bu büyüklükte kurulan ilk ekşi mayalı ekmek üretim tesisleridir. Ahmet İsvan ismi bizim için çok değerlidir. Çünkü halkçı, kamucu, belediyeciliğin öncüsüdür ve Halk Ekmek'in Hamidiye surlarının kurucusudur Ahmet İsvan. Buradaki un silolarının her birisi, 50 ton kapasiteye sahip hem güneşten hem soğuktan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış çelik ve paslanmaz şeklinde yapılmıştır. Burada unlar fabrikadan geldiği zaman dozajlama sistemiyle depolanır ve bu silolarda yine dozajlama sistemiyle hamur bölgesine aktarılır, ondan itibaren hiç el değmiyor. Biliyorsunuz zaten Halk Ekmek'in ekmeklerine el değmeden üretilir. Böyle bir üretim tekniğimiz var.

"BU FABRİKA ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETİ AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİDİR"

Bu fabrika, Türkiye'de önleyici sağlık hizmeti açısından da çok önemlidir. Çünkü insanın metabolizması vücudun sindirim ve savunma sistemleri binlerce yıllık insanlık tarihinde bağırsak yapısı ekşi mayalı ekmek ve ekmeğe uygun şekilde şekillenmiştir. Dolayısıyla önleyici bir sağlık hizmeti olarak da görebiliriz. Ekşi mayalı ekmek üretim tesisleri, endüstriyel olarak bu ölçekte Türkiye'de ilktir tektir ve bütün üniversitelerin, ülkemizde özellikle gıda mühendislikleri fakültelerinin öğrencilerinin gelip uygulamalı eğitim görebilecekleri bir laboratuvar olarak bütün üniversitelerimize de açığız. Bu yönüyle çok önemli bir kamu hizmetidir. Sadece ekmek üretmek ve dar gelirli yoksul yurttaşlarımıza ekmek ulaştırmanın ötesinde, hakikaten önemli bir kazanımdır. Sektöre önemli bir kazanımdır. Bir bütün fırıncı camiasına önemli bir kazanımdır.

"BİR BUÇUK YILDA TAMAMLADIK"

Burası hepimizin malı, herkesin malı. Çok heyecanlıyız. Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede burasını faaliyete geçirmiş oluyoruz. Cumartesi günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bir açılışla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından açılışı yapılacak. Burada çok ciddi çalışmalar ortaya konuldu. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

"EK UN GİRİŞİ OLMADAN 30 GÜN BOYUNCA EKMEK ÜRETEBİLİR"

Gördüğünüz depolama alanları ile bu fabrikaya hiçbir un girişi olmadan 30 gün boyunca ekmek üretilip, İstanbul halkına sevk edilebilecek. Biliyorsunuz İstanbul'da beklenen bir deprem var. İnşallah çok geç olur ya da hiç olmaz. Ama böyle bir felaket esnasında İstanbullulara 30 gün boyunca ekmek üretebilecek bir un depolama kapasitemiz var. Depolarımız dolu ve biz 30 günlük stokla çalışıyoruz. Bu yanıyla, birçok boyutuyla düşünerek, tasarlanarak hazırlanmış bir tesis.

"EKŞİ MAYA TANKLARINDA HAMUR 8 SAAT BEKLEDİKTEN SONRA ÜRETİM BANDINA GEÇİYOR"

Burası ekşi maya tanklarıdır. Burada gördüğünüz tanklardan hamur 8 saat bekletildikten sonra üretim bandına geçiyor. Demin de söylediğim gibi ekmeğin tarihi ekşi mayalıdır. Ekmeğin asıl ekşi mayalı olması lazım. Endüstriyel maya çok sonradan hayatımıza girmiş. Endüstriyel ile yapılmış ekmekler insanın metabolizmasını bozan ve ona bağlı hastalıklarının ortaya çıkaran bir beslenme şeklidir. Dolayısıyla ekşi mayayı çok önemsiyoruz. Önleyici sağlık hizmeti dediğimiz ve kastettiğimiz de budur. İlk defa ekşi mayalı endüstriyel ekmek üretim tesisini bu ülkeye kazandırmış olacağız.

BU FABRİKAYLA 4 MİLYON EKMEK KAPASİTESİNE ULAŞACAĞIZ"

İçinde bulunduğumuz Ahmet İsvan Ekmek Üretim Tesisleri, yaklaşık 80 bin metre kare arazi üzerinde, 30 bin metrekare kapalı alana sahip. Her gün bu üç bantta ambalajlı ve normal ekmek toplamı 1,5 milyon adet. Bunun 250 bin adedi normal somun ekmek, bir milyon adetli küçük paketli rol ekmekler dediğimiz ekmekler. Yaklaşık 250 bin 350 da bin adet büyük paketli ekmek. Saydığım çeşitler büyük ambalajlı ürünler. Hepsi bünyemizde üretilecek 4 fabrikamızın toplamında artık İstanbullulara her gün bir milyon 750 bin normal ekmek, toplamda da ambalajlılarla beraber 4 milyon ekmek kapasitesine ulaşmış olacağız.

"EKMEK ÜRETİM CAMİASINA ÖNCÜLÜK EDECEK"

Buranın çok önemli bir fonksiyonu var. Gerek paketli ekmeklerde gerek normal ekmeklerde olsun ekşi mayalı ekmek üreterek fırın camiasına, ekmek üretim camiasına da öncülük edecek. Bu yönüyle çok değerlidir. Daha da geniş alanda ve demin söylediğim gibi 30 bin metrekare kapalı alan olduğu için bugün. Ama önümüzdeki yıllarda gitgide yeni hatlar ekleyerek alanımızın yerini büyütmeye devam edeceğiz.

"DAR GELİRLİ HALKIMIZA SAĞLIKLI EKMEĞİ UCUZA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biz iki fonksiyonumuz var. Birincisi; dar gelirli halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir diğer yandan da biraz önce söylediğim ambalajlı ürünlerimiz var. Bu ambalajlı ürünlerimiz örneğin; Akdeniz grubunu otellere, restoranlara, kafelere, cateringlere, yani toplu tüketim yerlerine verdiğimiz ticari ürünlerimiz var. Biz ticari ürünlerde kar ediyoruz. Bununla bir yandan büfelerimizi yeniliyoruz, bir yandan yeni fabrikalar açıyoruz, bir yandan da halka ekmeği ucuza ulaştırmak için maliyete katlanıyoruz. Dolayısıyla bu iki fonksiyonu bir arada tuttuğunuzda ortaya Halk Ekmek çıkıyor, halkçı politikalar çıkıyor, sosyal belediyecilik çıkıyor.

"İSTANBUL ÇİFTÇİSİNDEN 10 BİN TON BUĞDAY ALMAYI TALEP ETTİK"

Bakın bu yıl biz İstanbul çiftçisinde 10 bin ton buğday almayı taahhüt ettik ve gelen talep 12 bin ton seviyelerinde. İki bin tonunu depolarımıza çektik. İstanbul'un buğday üreticilerinden bugün bu malları aldık. Dileğimiz, önümüzdeki yıllarda Anadolu'nun çiftçisinden, yani Trakya'dan Konya Ovası'na, Balıkesir'den, Erzurum'dan Kars'a kadar tüm buğday üreticilerimizin ürünlerini alıp İstanbul halkına, Anadolu topraklarında yetişen buğdayı ulaştırmak. Sağlıklı ekmeği genetiği bozulmamış, ata tohumlarımızdan üretmektir bizim hedeflerimizden birisi.

"HALK EKMEĞİ DÜNYA MARKASI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Halk Ekmek'i evet herkes ucuz ve sağlıklı ekmek üretiyor olarak biliyor ya. Oysa biz bir dünya markası da yapmaya çalışıyoruz. Un ve unlu mamuller alanında Halk Ekmek dünya piyasasında da isminden bahsedilen ve konuşulan yatırımlarıyla, yaptıklarıyla, ürünleriyle, güvenilirliğiyle bir marka olmasını hedefliyoruz ve bunu da adım adım gerçekleştiriyoruz. Aslında Halk Ekmek'in sadece ucuz ve sağlıklı ekmeği yurttaşa ulaştırma yanı biliniyor ama büyüyen bir Türkiye'nin markası olduğunun da fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve marka değerini her gün katlayarak çalışıyoruz.

"HALK EKMEK BİR EKMEK DAVASIDIR"

Bizim açımızdan Halk Ekmek esaslı olarak bir ekmek davası ve ekmek mücadelesidir. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Halkın ekmeğini büyütmeye devam edeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz. Tabii bütün bunları yaparken en çok beslendiğimiz, belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun o vizyoner kimliği, o geniş bakış açısı ve bizi cesaretlendiren ve bizi destekleyen bir abimiz olarak başkanımız olarak yanımızda olmasıdır.

"SADECE HALK EKMEK FABRİKALARI KURMUYORUZ"