Papa, ayinde bastonu kırılınca tökezledi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:22

Papa Franciscus, Vatikan'da dinleyicilerle buluşacağı oditoryuma girerken bastonunun sapı kırılınca ayağı takıldı.

Salondaki hafif tökezlemenin ardından, iki yardımcısı sahnedeki sandalyesine oturmasına yardım etti. Kendini toparladıktan sonra seyircilerden biri “Viva il Papa” diye bağırdı ve ardından alkışlandı.

Ocak ayının başlarında Papa düşerek, sağ kolunu incitmişti. Kolunda kırık yoktu ama önlem olarak bir askı takılmıştı.

Papa, 7 Aralık'ta da çenesini komodinin üzerine çarpmış ve bu da ciddi bir morarmaya neden olmuştu.

88 yaşındaki Papa, dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle sık sık tekerlekli sandalye ya da baston kullanmak zorunda kalıyor ve son iki ay içinde iki kez düştü.

Uzun süredir bronşit nöbetleri de dahil olmak üzere sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa, Vatikan'ın Santa Marta otelindeki dairesinde dolaşırken bir yürüteç ya da baston kullanıyor.

Papa'nın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar, özellikle Papa 16. Benedikt'in 600 yıllık geleneği bozarak 2013 yılında papalıktan istifa etmesinin ardından, Vatikan çevrelerinde sürekli gündemde. Benedict'in yardımcıları bu kararı, 2012'de Meksika'ya yaptığı bir gezi sırasında gece vakti düşmesine ve ardından papalığın dünya çapındaki taleplerine ayak uyduramayacağına karar vermesine bağlamıştı.

Benedict bu olasılığa “kapıyı açmış” olsa bile yakın zamanda istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Papa Franciscus, bu ay yayımlanan “Umut” adlı otobiyografisinde büyük bir bağırsak ameliyatı geçirdiğinde bile istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.