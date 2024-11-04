Vatikan'da 'jübile yılı' hazırlıkları: Yeni çizgi maskotunu tanıttı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 12:45

Güncelleme: 04.11.2024 - 12:45

Katolik Kilisesi'nin yaklaşan “jübile yılı” için Vatikan'ın baş organizatörü olan Başpiskopos Rino Fisichella, maskotun “gençlerimiz tarafından çok sevilen pop kültür dünyasına girme arzusundan yaratıldığını” söyledi.

Adını ışık anlamına gelen Latince bir kelimeden alan maskot, Japon kültüründen esinlenen yaşam tarzı markası Tokidoki'nin İtalyan kurucu ortağı Simone Legno tarafından tasarlandı.

Legno aynı zamanda Luce'nin “hacı arkadaşları” Fe, Xin ve Sky'ı da tasarladı.

Fisichella, Luce'nin tasarım özelliklerini “hacının tipik unsurları” olarak tanımladı ve “parlayan gözlerine” ve “kalbin umudunun sembolüne” işaret etti.

Fisichella, “Bu maskot, Hıristiyan sembolleri ile Japon kültürü arasında mutlu bir birlikteliği temsil ediyor” dedi.

Luce ayrıca, Katolik Kilisesi'nin yönetim organı olan Vatikan'ın, İtalya ile işbirliği içinde bir pavyona ev sahipliği yapacağı Japonya'nın Osaka kentindeki Expo 2025 için Vatikan'ın maskotu olacak.

Jübile 2024 Noel arifesinde başlayacak ve 6 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir.

JÜBİLE YILI NEDİR?

Jübile Yılı, Roma Katolik Kilisesi'nde her 25 yılda bir kutlanan ve Katoliklerin günahlarının bağışlanmasının sağlandığı (bir lütuf şeklinde) bir kutlamadır.

Jübile ya da Kutsal Yıl, günahların affedildiği ve aynı zamanda günah nedeniyle cezalandırıldığı bir yıldır.

Katoliklerde bu gelenek, Papa VIII. Bonifacius'un kutsal yıl ilan ettiği 1300 yılına dayanır; bunu takiben olağan jübileler genellikle her 25 veya 50 yılda bir kutlanmış, ihtiyaca göre olağanüstü jübileler de eklenmiştir.

Katolik jübileleri, özellikle Latin Kilisesi'nde, genellikle kutsal bir mekana, normalde Roma şehrine yapılan bir hac ziyaretini içerir.